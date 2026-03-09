Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İkas Eyüpspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.
Çekişmeli karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu. Konuk takımın galibiyet golü 6. dakikada penaltıdan Serdar Dursun'dan geldi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor 33 puana yükseldi. İkas Eyüpspor ise 22 puanda kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Ergin Gözütok, Selim Şenöz
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 80 Legowski), Onguene (Dk. 46 Anıl Yaşar, Dk. 60 Raux Yao), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Taşkın İlter (Dk. 80 Radu), Emre Akbaba, Torres (Dk. 66 Metehan Altunbaş), Pintor, Umut Bozok
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty (Dk. 62 Boende), Agyei (dk. 87 Samet Yalçın), Churlinov (Dk. 62 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 72 Haidara)
Gol: Dk. 6 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Onguene, Dk. 31 Pintor, Dk. 55 Taşkın İlter, Dk. 90+4 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 48 Dijksteel, Dk. 74 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)