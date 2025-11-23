Selçuk İnan: Burası zor bir deplasman!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Göztepe karşılaşmasının ardından kazanmaya yakın taraf olduklarını ifade ederek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Göztepe gerçekten güçlü bir takım. Burası çok zor bir deplasman" dedi.