Bu doğrultuda kadro dışı kalan isimler arasında yer alan milli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre Süper Lig ekibi Kocaelispor'un golcü futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.

Yeniden milli takıma dönmek isteyen Cenk'in de gelen bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Körfez ekibinin yetkilileri, önümüzdeki günlerde hem Cenk Tosun'la hem de Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Cenk, ikinci yarı Kocaeli forması giyebilir.