Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Maçta gülen taraf 2-0'lık skorla Kocaelispor oldu. Ev sahibi takımın galibiyet golleri 62. dakikada Tayfur Bingöl ve 88. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.
Bu sonuçla Kocaelispor 11 puana ulaştı. Alanyaspor ise 13 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Janvier'in şutunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.
25. dakikada Hagi'nin sağ kanattan ceza sahasının dışından şutunda topu, kaleci Jovanovic kontrol etti.
41. dakikada Serdar Dursun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
42. dakikada Kocaelipor gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşunda top, üst direkten döndü.
43. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hagi'nin şutunda topu Jovanovic çeldi. Balogh, topu kornere gönderdi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
56. dakikada Balogh'un ortasında ceza sahasının solunda Agyei topla buluştu. Kocaelisporlu futbolcunun şutunda kaleci iki hamlede topa sahip oldu.
60. dakikada ceza sahası dışından Ruan'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.
62. dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, röveşata vuruşuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.
88. dakikada Serdar Dursun, Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı ortada topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita (Dk. 90+2 Samet Yalçın), Linetty, Agyei, Nonge (Dk. 56 Can Keleş), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Show), Serdar Dursun (Dk. 90+2 Muharrem Cinan)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Lima, Viana (Dk. 81 Fatih Aksoy), Yusuf Özdemir, Janvier, Makouta (Dk. 81 İzzet Çelik), Ruan, Hwang (Dk. 60 Meschack), Hagi (Dk. 81 Hadergjonaj), Ogundu (Dk. 74 İbrahim Kaya)
Goller: Dk. 60 Tayfur Bingöl, Dk. 88 Serdar Dursun (Kocaelispor)