Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Zecorner Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Dorukhan, Bennasser, Makarov, Furkan, Cardoso, Onugkha.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe.
ZECORNER KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanıyor. Kritik mücadele, saat 17.00'de başladı.
ZECORNER KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Gürcan Hasova'nın yönettiği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.