Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-0 yendi.

Maçın golleri 5. ve 87. dakikada Eldor Shomurodov, 22. dakikada Bertuğ Yıldırım ve 81. dakikada Davie Selke'den geldi. Karşılaşmanın 44. dakikasında Kasımpaşa forması giyen Rodrigo Becao, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve 51 puanla 5. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise ligde 3 maç aradan sonra yenildi ve 31 puanla 13. sırada yer aldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, Shomurodov'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Harit'in pasında Shomurodov topu kontrol etmeye çalışırken Diabate araya girdi. Kaleci Gianniotis'e yönelen meşin yuvarlağı, ceza sahası içinde Frimpong'dan önce Bertuğ Yıldırım kaptı. Bertuğ, Gianniotis'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

44. dakikada Kasımpaşa'da Rodrigo Becao, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Kasımpaşa ceza sahası önünde Becao ile girdiği ikili mücadelede Bertuğ Yıldırım yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren maçın hakemi Yiğit Arslan, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. İkili mücadeleyi monitörden izleyen hakem Arslan, Becao'yu kırmızı kartla cezalandırdı.

Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

58. dakikada Winck'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

81. dakikada RAMS Başakşehir, üçüncü golü buldu. Soldan Brnic'in ortasında Selke'nin altıpasın içinde bekletmeden çıkardığı şutta top filelere gitti: 3-0.

87. dakikada turuncu-lacivertli ekip, 4 farklı üstünlük yakaladı. Brnic'in soldan kullandığı kornerde Shomurodov'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.