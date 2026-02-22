Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor bir maç olacak ancak bizim için seri yakalayabileceğimiz bir dönemdeyiz. Buraya kazanmak için geldik. İlk yarıdaki Gaziantep FK karşılaşması da oldukça zordu. Rakibimiz bire bir baskıyla oynuyor, bugün de benzer bir görüntü var. Buna karşılık vermemiz gerekiyor. Sahada üç stoperli bir yapı görünüyor ama biz buna yönelik çalışmalarımızı yaptık."

"Çok önemli bir maç, galip gelmek için buradayız. Bize karşı oynayan her rakip, yapabildiğinin daha fazlasını yapmak için farklı motivasyonla oynuyor. Birkaç planımız var. Taktik, baskı şekillerimiz, konumlanmalar çok net. Ama bunların değerli olabilmesi için duyguyu katmamız lazım. İnşallah iyi maç olur."