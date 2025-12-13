Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor yenişemedi! İşte maçın özeti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor'un kozlarını paylaştığı mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Yayın Tarihi: 13.12.2025 - 18:57
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 18 yaparken, Zecorner Kayserispor ise 14 puana yükseldi.
