Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; ligin 13. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçını 3-0 kaybederken, rakibine ilk kez sahasında boyun eğdi. Gaziantep FK ile Süper Lig tarihinde 7 kez sahasında karşılaşan Kayserispor, 2 galibiyet 4 beraberlik alırken 1 kez de yenildi.
Kayserispor, Süper Lig’de Gaziantep FK’ya evinde ilk kez mağlup oldu; 13. haftada oynanan maç 3-0 Gaziantep FK üstünlüğüyle sona erdi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 25.11.2025 - 10:34
