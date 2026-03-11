Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Mert Müldür sözleri!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Saran, "Mert Müldür her top ayağında geldiğinde ıslıklanması, hakaret edilmesi, ailesine orada olan nişanlısına hakaret edilmesi kabul edilir şeyler değil. Bizi hedef haline getirenlerin karşısında nasıl duruyorsak bunların da karşısında durmamız lazım." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
