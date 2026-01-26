Kasımpaşa'nın sezon başında Hoffenheim'dan kiralık kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin Türkiye'deki ikinci dönemi kısa sürdü. İstanbul ekibi deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Szalai, Trendyol Süper Lig'de bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı.
Kasımpaşa'da Attila Szalai kararı! Kontratı...
Kasımpaşa Macar stoper Attila Szalai'nin kontratının karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Kasımpaşa A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2026 - 23:59
