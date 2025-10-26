Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze Beşiktaş maçında alınan beraberliği değerlendirdi.

İŞTE SHOTA'NIN AÇIKLAMALARI

"Aslında biraz daha yakın olmak zorundaydık. Bunu istediğim kadar iyi yapamadık. Aralarda koşan oyuncuları daha yakın, özellikle penaltı pozisyonunda ilk golde 3-5 metre ara verdik. Kaliteli oyuncular da araya pas atıyorlar. Orada daha iyi olmalıydık. Kalecimiz bizi maçta tuttu penaltıyla. Çok pozisyona girmedik, 3-4 pozisyon bulduk. Onlar da pozisyon buldu. Zor ama puan puandır!"