Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

Maçın gollerini 90+5. dakikada Marco Asensio ve 90+11. dakikada Allevinah kaydetti.

FENERBAHÇE AVANTAJI DEĞERLENDİREMEDİ

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada avantajı değerlendirememiş oldu.

KASIMPAŞA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kasımpaşa'da Mortadha Ben Ouanes 90+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Kanarya, aldığı 1 puanla 53 puana yükseldi ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 2'ye düşmüş oldu.

Kasımpaşa ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından Fenerbahçe ile berabere kalarak puanını 20'ye yükseltti ve 16. sırada yer aldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.