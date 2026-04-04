Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, iki takımın da baskı altında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Aslında iki takım adına da çok zor ve sıkı bir maçtı. Çünkü iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Bu tabii ki maçın kalitesini de zaman zaman futbol anlamında etkiledi. Daha önce bizim hak edip kazanamadığımız maçlar olmuştu. Bugün iyi mücadele ettik. Aynı zamanda kazanma adına da şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bununla beraber organizasyon anlamında sahada iyi bir Göztepe vardı. Rakibe neredeyse hiç fırsat vermedik. Gençlerbirliği de çok iyi bir takım, çok iyi bir hocası ve oyuncuları var. Onların da ileride daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum."

Maçtaki oyun stratejilerine değinen Stoilov, "Aslında her takımın maç maç stratejisi oluyor. Bizimse bugünkü maç stratejimiz rakibe biraz daha alan verip öndeki hızlı forvetlerimizle hızlı ataklar yaratmaktı. Bu stratejiler maç için oluşturuluyor ve bazen işe yarıyor bazen yaramıyor. Burada golü bulan maçı kazanıyor." ifadelerini kullandı.