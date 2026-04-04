Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni penaltıdan bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 39. dakikada penaltıdan Novatus Miroshi ve 68. dakikada yine penaltıdan Malcom Bokele kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin ligdeki 6 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. İzmir ekibi, puanını 46'ya yükselterek 5. sırada yer aldı.

Natura Dünya Gençlerbirliği ise ligdeki 8 maçtır 3 puan alamamış oldu ve 25 puanla 14. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada savunmadan uzun pasla çıkan Gençlerbirliği'nde sol kanattan ceza sahasına giren Onyekuru, uygun durumda topa vuramadı.

39. dakikada Göztepe önce geçti. Antunes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ceza alanında Pereira'nın koluna çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi. Miroshi, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

42. dakikada sağ kanattan Gençlerbirliği atağında Pereira'nın ortasına Niang ile birlikte yükselen Bokele, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

48. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Niang, kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

54. dakikada Gençlerbirliği'nin Onyekuru ile değerlendiremediği pozisyonun ardından hızlı çıkan Göztepe'de, sol kanattan ceza sahasına giren Krastev'in çalım attıktan sonra vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.

59. dakikada soldan gelişen Gençlerbirliği atağında savunmadan dönen meşin yuvarlak Bashiru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top üstten az farkla auta gitti.

68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Janderson, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından monitörün başına gelen hakem Batuhan Kolak, penaltı kararını verdi. Penaltı vuruşunda Bokele topu ve kaleciyi ters köşelere yolladı: 0-2

90. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte topla buluşan Traore'nin dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

