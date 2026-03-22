Ezeli rakiplerin transfer yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray o isim için devrede
Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi. Futbolcuya Avrupa ekiplerinin de transfer teklifi yaptıkları öne sürüldü. İşte detaylar... (GS FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlarla sıkıntılı bir süreç yaşayan Göztepe'de, takımın dikkat çeken oyuncularına olan transfer ilgisi giderek artıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte özellikle genç yetenek Arda Okan'a yönelik artan ilgi dikkat çekerken, oyuncunun performansı hem yerli hem de yabancı kulüplerin radarına girmesine neden oluyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Arda Okan için Galatasaray ve Fenerbahçe devrede. İzmir temsilcisi ise genç futbolcu için belirlediği bonservis bedelinin 15 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Yerli kulüplerin yanı sıra Avrupa'dan da taliplerin artmasıyla transfer yarışı iyice hız kazandı. Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'un, 10 milyon Euro ve 22 yaşındaki kaleci Silas Ostrzinski'yi içeren bir teklif sunduğu öne sürülürken; La Liga ekipleri Espanyol ve Sevilla'nın da 12-13 milyon Euro seviyelerinde teklif yaptığı belirtiliyor.