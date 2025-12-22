Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Diyadin'in sözleri:

Futbolcularımı tebrik ederim. Üç başkan, üç teknik direktör değişti. Son başkanımız oyuncuların bazı taleplerini yerine getirdi. Bizim artılarımız var ama Trabzonspor da bugün ilk kez bu kadar açık verdi. Göktan ve Metehan'la kontraları iyi yakaladık. Maçın gollü ve zevkli olması iyi oldu. Ben 20 yaşında geldim Trabzon'dan Gençlerbirliği'ne. İlhan Cavcav'dan sonra yapısal bir dikiş tutmadı. Burada bütün Gençlerliler birlik içinde. Bu zorlu süreçten güzel çıkıp sadece sportif başarılar değil, kulübün ekonomik düzene girmesi için yapılanma içinde olacağız.