Gaziantep FK Amedej Vetrih ile sözleşme uzattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcumuz Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya varmıştır.

Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca Slovenya Milli Takımına da düzenli olarak davet alan başarılı futbolcumuz, önümüzdeki sezonda kırmızı-siyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek.

Yapılan anlaşmanın Amedej Vetrih ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

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