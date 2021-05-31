Gaziantep FK Amedej Vetrih ile sözleşme uzattı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcumuz Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya varmıştır.
Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca Slovenya Milli Takımına da düzenli olarak davet alan başarılı futbolcumuz, önümüzdeki sezonda kırmızı-siyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek.
Yapılan anlaşmanın Amedej Vetrih ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz.
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