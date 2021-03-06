Ricardo Sa Pinto Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası konuştu! "Kendi hatamız nedeniyle mağlup olduk"
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Gaziantep'te teknik direktör Ricardo Sa Pinto, kendi hataları neticesinde mağlup olduklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, "Maça iyi başladık. Pozisyonlara da girdik. Dicko'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kırmızı kart verilmesi gerekirken hakem bir şey yapmadı. VAR'a bile gidilmedi. Beşiktaş çok pozisyona girdiğinden değil konsantrasyon eksikliğinden kendi hatamızla golü yedik." diye konuştu.
İkinci yarıda daha istekli olduklarını söyleyen Sa Pinto, "Biz de pozisyonlara girdik. İkinci yarıya daha iyi başladık. Daha kontrollü ve istekliydik. Rakibimizi hataya zorladık. Biz iyi oynuyorduk, rakibimiz pozisyon bulamıyordu. İki değişiklik yaptık. Bir şey yaptıklarından değil kendi hatamızla ikinci golü yedik. Aboubakar gibi bir oyuncuya karşı hata yapar ve boşluk verirseniz golü rahatça atar." ifadelerini kullandı.
Beraberliği hak ettiklerini kaydeden Portekizli teknik adam, şunları aktardı:
"İki oyuncu daha değiştirerek sistem değişikliğine gittik. Takım hala puan almaya çalışıyordu. Gol de bulduk. Direkten dönen topumuz gol olsa buradan puanla dönerdik, bunu da hak ettiğimizi düşünüyoruz. Takım hiçbir zaman oyundan düşmedi, puan almaya çalıştı. Son dakikaya kadar isteğini sürdürdü. Diğer maçlarda da bunu yapıyoruz. Beşiktaş ligin en iyi oynayan takımı. Rahat oynamalarına izin vermedik. Bireysel olarak iyi oyuncuları ve çok seçenekleri var."
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