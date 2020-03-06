Gaziantep FK Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig'de Gaziantep FK evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Gaziantep FK'da takımdan uzak kalan Jefferson ve Muğdat Çelik, Trabzonspor maçında forma bekleyecek

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek. Uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Jefferson ve Muğdat Çelik, Trabzonspor maçında forma bekleyecek

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yarın saat 17.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep temsilcisi, yarınki maçta ise taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

MUĞDAT VE JEFFERSON OYNAYABİLİR

Gaziantep FK'de sakat oyuncuların iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sezon başından Galatasaray'dan transfer edilen ancak hazırlık maçlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımının formasını henüz resmi maçlarda sırtına geçiremeyen Muğdat Çelik'in tedavisi tamamlandı ve bir süredir takımla idmanlara katılıyor. Öte yandan ligin ilk yarısında sakatlanan ve yaklaşık 2,5 aydan beri formasına hasret kalan Junior Jefferson'ın iyileştiği ve takımda görev alabilir seviyeye geldiği bildirildi. Muğdat Çelik ile Jefferson, Trabzonspor maçında görev alabilmek için teknik direktör Marius Sumudica'dan talimat bekleyecek. Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında hastalığı nedeniyle kadroda yer almayan Muhammet Demir'in iyileştiği ve görev verilmesi halinde sahada olabileceği aktarıldı.

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