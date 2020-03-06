06 Mart 2020, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK Trabzonspor maçına hazır

Gaziantep FK Trabzonspor maçına hazır
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 06.03.2020

'de FK evinde 'u konuk edecek. Gaziantep FK'da takımdan uzak kalan Jefferson ve , Trabzonspor maçında forma bekleyecek

Futbol Kulübü, 'in 25. haftasında yarın sahasında ile mücadele edecek. Uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Jefferson ve , Trabzonspor maçında forma bekleyecek

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yarın saat 17.00'da başlayacak maçı hakem yönetecek. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep temsilcisi, yarınki maçta ise taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

MUĞDAT VE JEFFERSON OYNAYABİLİR

Gaziantep FK'de sakat oyuncuların iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sezon başından 'dan transfer edilen ancak hazırlık maçlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımının formasını henüz resmi maçlarda sırtına geçiremeyen Muğdat Çelik'in tedavisi tamamlandı ve bir süredir takımla idmanlara katılıyor. Öte yandan ligin ilk yarısında sakatlanan ve yaklaşık 2,5 aydan beri formasına hasret kalan Junior Jefferson'ın iyileştiği ve takımda görev alabilir seviyeye geldiği bildirildi. Muğdat Çelik ile Jefferson, Trabzonspor maçında görev alabilmek için 'dan talimat bekleyecek. Geçen haftaki maçında hastalığı nedeniyle kadroda yer almayan 'in iyileştiği ve görev verilmesi halinde sahada olabileceği aktarıldı.

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