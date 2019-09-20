20 Eylül 2019, Cuma
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Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor maçına hazır
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Gazişehir Gaziantep hazırlık çalışmalarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.
Antrenmanla birlikte Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket etti.
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