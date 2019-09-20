20 Eylül 2019, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor maçına hazır

Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor maçına hazır
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 20.09.2019

'in 5. haftasında pazar günü 'a konuk olacak olan hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.

Antrenmanla birlikte maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket etti.

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