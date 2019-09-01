Sumudica: "Yüreğimizle oynadık"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica da oyundan çok memnun olduğunu vurguladı.

Silahlarının sahada mücadele etmek olduğunun altını çizen Sumudica, "Çünkü yeni takım kurduk, 16 yeni oyuncu aramıza katıldı. Sahada mücadele ettik, yüreğimizle oynadık, bir puanı kazandık." ifadelerini kullandı.

Ligde Beşiktaş'ın, Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'nin Sivas'ta kaybettiği maçları anımsatan Sumudica, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok mutluyum. Zamana ihtiyacımız var. Her geçen maç üstüne koyuyoruz. Bugün 4 puan yaptık. Zor bir ligde oynuyoruz, mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Her iki taraf için hak edilmiş bir sonuçtu. İkinci yarı rakibimiz bizi zorladı, üzerimize gelmeye başladı, 2 forvetle oynadı. Ben 3'lü stopere geçtim. Adam adama oynamak zor oluyordu o yüzden 3'lü sisteme geçtim. Orada topları kaybettik. Sonuçta 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Kendilerini desteklemek için Gaziantep'ten gelen taraftarlara da teşekkür eden Sumudica, "Şehir dışından beklemediğim bir taraftar topluluğu geldi, çok mutluyum. Herkese buradan bir söz vermek istiyorum; Bu mücadele devam edecek, ben bu takımı ligde tutacağım." dedi.

Sumudica, milli maçlar nedeniyle oyunculara 2 gün izin verdiğini, daha sonra da Beşiktaş maçına hazırlanacaklarını belirtti.

Transferin sorulması üzerine de Sumudica, "Başkanımız bana oyuncu listesi gönderdi. Ben seçtim bazı oyuncuları, şimdi sıra onda. O seçecek çünkü oyuncunun maaşlarını o ödeyecek." şeklinde konuştu.