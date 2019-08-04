04 Ağustos 2019, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep coştu

Gazişehir Gaziantep coştu
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 04.08.2019

; file bekçisi , kanat yıldız ve ön libero ’yı renklerine bağladı. Rus kaleciyle iki, Polonyalı ve Malili yıldızla ise üçer yıllık sözleşme yapıldı

Süper​ Lig'in taze kanı , gece yarısı bombaları arka arkaya patlattı. Kırmızı-siyahlılar, ilk olarak 29 yaşındaki Rus kaleci 'i kadrosuna kattı. Zenit'ten bonservissiz gelen Lodygin, geçen sezon kiralandığı Olimpiakos'ta çıktığı 4 maçta 6 gol yedi, 1'inde ise kalesini kapattı. 2015'te değeri 10 milyon euro'ya çıkan Lodygin ile 2 yıllık kontrat yapıldı. Gazişehir'in diğer takviyeleri ise ön libero ve sağ kanat bölgesine 3'er yıllık imzayla gerçekleşti.

YAŞ ORTALAMALARI MEMNUN ETTİ

Gazişehir Gaziantepspor'un Zaglebie Lubin takımından ettiği Polonyalı sağ kanat , geçen sezon çıktığı 34 maçta 8 gol atıp, 9 asist yaptı. Polonya Milli Takımı'nda 23 maça çıkan 27'lik yıldız için ne kadar ödendiği bilinmiyor. 24 yaşındaki ön libero ise Ligue 2 ekibi Lens'ten transfer edildi. 34 maçta; 1 gol, 1 asistle oynayan Malili yıldız, defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Üç futbolcunun Süper Lig seviyesini kaldırabilecek yaşlara sahip olması nedeniyle yönetimi memnun ettiği ifade edildi.

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