04 Ağustos 2019, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir'in kalecisi Rusya'dan

Gazişehir'in kalecisi Rusya'dan
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Gazişehir, Zenit'ten ayrılan 'i 'ye getirdi. Antep ekibi, 28 yaşında, 1.87 boyundaki milli eldiveni sağlık kontrolü sonrası kadrosuna katacak. Altay’ın 22 yaşındaki stoperi Ulaş’la da 5 yıllık imza atıldı.

Transferin en hareketli kulüplerinden, 'in yeni takımı Gazişehir , aradığı kaleciyi 'da buldu. Beşiktaşlı eski kaleci Fabri'yle de ilgilenen kırmızısiyahlılar, Zenit'le yollarını ayıran bonservisi elindeki 'de karar kıldı. 28 yaşındaki file bekçisini 'ye getiren Gazişehir, sağlık kontrolleri sonrasında 1.87 boyundaki dev eldivenle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Zenit'te fazla forma şansı bulamayan Lodygin, son 2 sezonda 19 maçta forma giydi. Tecrübeli kaleci, Rusya Milli Takımı'nda 11 kez ter döktü.

TRANSFERİN GÖZDESİNE 400 BİN EURO

Gaziantep​ temsilcisi, G.Saray, , ve 'un da ilgilendiği 1. Lig ekibi Altay'ın stoperi Ulaş Zengin'i de kadrosuna katmayı başardı. 22 yaşındaki genç savunmacıyla 5 yıllık sözleşmenin altına imza atıldı. Bu için siyah-beyazlılara 400 bin euro bonservis parası ödeneceği ve sonraki satıştan pay verileceği öğrenildi. Yetenekli savunmacı, geçtiğimiz sezon 18 maçta boy gösterdi. Ulaş, 10 yaşında kapısından girdiği ekibine de, sosyal medya hesabından altyapıda oynarken bir fotoğrafını paylaşıp, duygusal bir yazıyla veda etti.

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