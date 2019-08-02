Gazişehir'in kalecisi Rusya'dan

Gazişehir, Zenit'ten ayrılan Yuri Lodygin'i Türkiye'ye getirdi. Antep ekibi, 28 yaşında, 1.87 boyundaki milli eldiveni sağlık kontrolü sonrası kadrosuna katacak. Altay’ın 22 yaşındaki stoperi Ulaş’la da 5 yıllık imza atıldı.

Transferin en hareketli kulüplerinden, Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep, aradığı kaleciyi Rusya'da buldu. Beşiktaşlı eski kaleci Fabri'yle de ilgilenen kırmızısiyahlılar, Zenit'le yollarını ayıran bonservisi elindeki Yuri Lodygin'de karar kıldı. 28 yaşındaki file bekçisini Türkiye'ye getiren Gazişehir, sağlık kontrolleri sonrasında 1.87 boyundaki dev eldivenle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Zenit'te fazla forma şansı bulamayan Lodygin, son 2 sezonda 19 maçta forma giydi. Tecrübeli kaleci, Rusya Milli Takımı'nda 11 kez ter döktü.

TRANSFERİN GÖZDESİNE 400 BİN EURO

Gaziantep​ temsilcisi, G.Saray, Göztepe, Başakşehir ve Sivasspor'un da ilgilendiği TFF 1. Lig ekibi Altay'ın stoperi Ulaş Zengin'i de kadrosuna katmayı başardı. 22 yaşındaki genç savunmacıyla 5 yıllık sözleşmenin altına imza atıldı. Bu transfer için siyah-beyazlılara 400 bin euro bonservis parası ödeneceği ve sonraki satıştan pay verileceği öğrenildi. Yetenekli savunmacı, geçtiğimiz sezon 18 maçta boy gösterdi. Ulaş, 10 yaşında kapısından girdiği İzmir ekibine de, sosyal medya hesabından altyapıda oynarken bir fotoğrafını paylaşıp, duygusal bir yazıyla veda etti.