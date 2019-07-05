05 Temmuz 2019, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'in transfer politikası, "doğru mevki, gerçek fiyat"

Gazişehir Gaziantep transfer politikasnı belirledi
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Spor Toto 'e yükselen 'in genel sekreteri , doğru isimleri, doğru mevkilere gerçek fiyat politikasıyla etmek istediklerini söyledi.

Güneri, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'e yükselerek şehre verdikleri sözü yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bundan sonra Gaziantep'e yakışır bir takım oluşturup, ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini anlatan Güneri, lige uygun bir kadro yapılanması için çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Bu anlamda tüm ekip olarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Güneri, "İnşallah iyi bir kadroyla, iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Tüm takımlara kazasız, belasız ve sakatsız bir sezon diliyorum." dedi.

Güneri, kulübün henüz dış transferde imza atamadığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Transfer bir süreç işi. Doğru isimleri, doğru mevkilere, gerçek fiyat politikasıyla getirmek üzerine transfer politikası yürütüyoruz. Bu da dolayısıyla zaman alıyor. Yeni teknik heyetimiz takımımızı izlemeye başladı. Takımdaki mevcut oyuncularla ilgili de elbetteki değerlendirmeler olacak. konusunda da görüştüğümüz bazı oyuncular var. İnşallah Bolu kampına kadar kadromuzun büyük bir çoğunluğunu oluşturma çabasındayız. Ama istenilen rakamlar, şehrimizin bulunduğu konum, ekonomik koşullar gibi pek çok etken transfer noktasında işimizi zorlaştırıyor."

"GAZİŞEHİR'E TALEP VAR"

, 'de ve dünyanın farklı bölgelerinde mücadele eden birçok oyuncunun kulübe haber gönderip transfer görüşmesi yapmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gazişehir'e talep var. İnsanların kulübümüze gelmek istemesi bizi mutlu ediyor ama bizim ekonomik olarak çok dikkatli olmamız lazım. Bu kulüp, ligi kendi bütçesiyle götürmek zorunda. Şu an için yayıncı kuruluşla ilgili görüşmeler kulüplerin bütçelerini nasıl etkileyecek o da belli değil. Dolayısıyla biz önümüzü görmek istiyoruz."

Herkesin sabırlı olmasını isteyen Güneri, "Kimse merak etmesin, bütçemiz çerçevesinde iyi bir kadro oluşturup, şehrimizi temsil etmek ana amacımız. Bu yönde de çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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