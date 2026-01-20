Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Kurul, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı.

PFDK, Yılmaz'ın müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle 3 maç men ve 80 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "36- GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.