Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 37. hafta müsabakasında Gaziantep ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
GAZİANTEP - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep - Kasımpaşa maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Burak, M'Bakata, Semih, Arda, Husic, Ndiaye, Sorescu, Furkan, Maxim, Kozlowski, Boateng.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan, Yasin, Rodrigues, Cafu, Can, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Da Costa.