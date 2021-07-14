Son dakika transfer haberleri: Recep Niyaz Gaziantep FK'da
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Denizlispor forması giyen orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Recep Niyaz'ı kadrosuna kattı. Gaziantep temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Gaziantep FK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen başarılı futbolcu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Yeni transferimiz Recep Niyaz, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı.
Recep Niyaz'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz.
RECEP NİYAZ KİMDİR?
2 Ağustos 1995 yılında Denizli'de dünyaya gelen Recep, futbola Denizlispor alt yapısında başladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çeken başarılı futbolcu, daha sonra ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den sonra sırasıyla Bucaspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor formalarını terleten Recep Niyaz son olarak ise Denizlispor formasını terletti. Orta sahada forma giyen ve yüksek tekniğinin yanı sıra hücum gücüyle adından söz ettiren başarılı futbolcu, kariyerinde 250 resmi müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 49 gol atıp, 27 kez de asist yapan Recep, 55 kez de Türkiye Milli Takımımızın alt yaş kategorilerinde forma giydi.
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