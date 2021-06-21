Son dakika transfer haberi: Doğan Erdoğan Gaziantep FK ile anlaştı!

Gaziantep FK, Süper Lig'de Trabzonspor ve Rizespor formaları giyen Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaziantep ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Yapılan açıklamada, "Doğan Erdoğan’a, kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan'a, kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

DOĞAN ERDOĞAN KİMDİR?

22 Ağustos 1996 yılında Samsun'da dünyaya gelen Doğan, futbola Samsunspor alt yapısında başladı. Daha sonra Avusturya Ligi takımlarından Lask'a transfer olan başarılı orta saha, Juniors OÖ kulübüne transfer oldu. 2019 yılında Trabzonspor'a transfer olan Doğan, son olarak ise Çaykur Rizespor formasını giydi. Merkez orta saha pozisyonunda forma giyen ve dinamik yapısıyla adından söz ettiren başarılı futbolcu, 36 kez de Milli Takımımızın alt yaş kategorilerinde forma giydi. Kariyerinde 172 resmi müsabakaya çıkan Doğan, bu karşılaşmalarda beş gol atıp on altı kez de asist yapma başarısı gösterdi. Doğan Erdoğan önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek.

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