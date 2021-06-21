21 Haziran 2021, Pazartesi

GAZİANTEP FK

Son dakika transfer haberi: Doğan Erdoğan Gaziantep FK ile anlaştı!

Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da!
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

, 'de ve formaları giyen 'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaziantep ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Yapılan açıklamada, "Doğan Erdoğan’a, kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur forması giyen ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız 'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan'a, kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

DOĞAN ERDOĞAN KİMDİR?

22 Ağustos 1996 yılında 'da dünyaya gelen Doğan, futbola alt yapısında başladı. Daha sonra takımlarından 'a transfer olan başarılı orta saha, kulübüne transfer oldu. 2019 yılında 'a transfer olan Doğan, son olarak ise formasını giydi. pozisyonunda forma giyen ve dinamik yapısıyla adından söz ettiren başarılı futbolcu, 36 kez de alt yaş kategorilerinde forma giydi. Kariyerinde 172 resmi müsabakaya çıkan Doğan, bu karşılaşmalarda beş gol atıp on altı kez de asist yapma başarısı gösterdi. Doğan Erdoğan önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek.

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