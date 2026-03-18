UEFA Şamoiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

Deneyimli oyuncu, "Liverpool turu geçmek için her şeyi yaptı, biz onlarına seviyesine yaklaşamadık. Buraya kadar çok mücadele verdik. İyi bir takıma karşı kaybettiğimizin farkındayız ama daha fazlasını istiyorduk. Victor Osimhen ve Noa Lang'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok daha ileri gitmek isterdik. Biz de iyi takım kurduk. Çok maça çıktık. Liverpool gibi bir takımla mücadele ettik. Bir yandan gurur duyuyoruz, bir yandan çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.