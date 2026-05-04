Fenerbahçe camiasında tüm dikkatler, kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'a çevrildi. Sabah'ın haberine göre Yıldırım, gün içinde kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunacak.

"Aday ol" çağrılarıyla karşı karşıya kalan tecrübeli ismin, bu baskılara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor. Özellikle son dönemde artan destek mesajları, Yıldırım'ın yeniden başkanlık yarışına girme ihtimalini güçlendirdi.

1 YILLIK BAŞKANLIK İDDİASI

Kulüp çevrelerinde konuşulanlara göre Aziz Yıldırım'ın sürpriz bir karar almaması halinde, 2027'ye kadar olan süreç için, yani yaklaşık 1 yıllık bir dönem adına başkanlığa aday olabileceği ifade ediliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Yıldırım'ın vereceği kararın Fenerbahçe'nin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacağı değerlendiriliyor. Camia, yapılacak açıklamaya kilitlenmiş durumda.