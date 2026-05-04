Fenerbahçe ve Milan transferde bir kez daha karşı karşıya!
Gelecek sezonun kadro planlamasında santrfor takviyesi için Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimleri gündemine alan Milan'ın, sarı-lacivertli takımın bir transfer hedefini daha kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Gelecek sezonun kadro planlamasında büyük bir değişime gitmesi beklenen Fenerbahçe'de, başkanlık seçimi öncesi transfer listesi şekilleniyor.
Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini bitirme adına transferde hareketli bir yaz geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de gözler santrfor ve kanat transferine çevrildi.
Santrfor transferi için listesinde Romelu Lukaku, Alexander Sörloth, Robert Lewandowski ve Dusan Vlahovic gibi isimler bulunan sarı-lacivertlilere Milan rakip olmuştu.
Tıpkı Fenerbahçe gibi gelecek sezon santrfor ve kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Serie A devinin, sarı-lacivertlilerle ortak bir transfer hedefi daha olduğu ortaya çıktı.
O İSİM LAMECK BANDA
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Lecce forması giyen Lameck Banda'yı, Fenerbahçe ve Milan yakından takip ediyor.
TRANSFERİ NEDEN İSTİYORLAR?
Milan'ın, savunma hatlarını zorlayan ve bireysel üstünlük kurabilen bir kanat oyuncusu aradığı için Banda'yı yakından izlediği, Fenerbahçe'nin ise bu tür fırsatları kaçırmayan bir kulüp olarak sürece daha agresif şekilde transfer sürecine dahil olabileceği belirtildi.
7-10 MİLYON EURO
Lecce'de takımın önemli oyuncularından biri olarak görülen Banda için 7 ila 10 milyon Euro arası bir bonservis bedeli istenebileceği ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Lecce formasıyla 30 maça çıkan Zambiyalı oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
2026 yazında kontratı bitecek oyuncu için sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunuyor. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.