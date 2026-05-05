Galatasaray'dan Virgil Van Dijk operasyonu! Transferi Dursun Özbek bitirecek Bu sezon stoper hattında ciddi sorunlar yaşayan Galatasaray, savunmaya takviye yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Liverpool'un yıldız defansı Virgil van Dijk'i kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. Öte yandan başkan Dursun Özbek'in, Hollandalı oyuncunun transferini bizzat istediği kaydedildi. İşte ayrıntılar...







Son yıllardaki en yüksek puan kaybını yaşayan Galatasaray'da savunma oyuncularında da büyük düşüş yaşanıyor. Özellikle 4-1 sona eren Samsunspor maçında da görüldüğü üzere Abdülkerim ağır kalıyor. Davinson'un ise mental sorunları oluyor.

Fotomaç'ın haberine göre, geride kalan 3 senede harika bir uyum yakalayan Davinson ile Abdülkerim yeni sezonda değişecek. Bu iki futbolcudan birinin yerine Liverpool'un Hollandalı dünya yıldızı Virgil Van Dijk düşünülüyor.