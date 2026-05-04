Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, takımda baş gösteren mental yorgunluğu en büyük problem olarak gören sarı-kırmızılı yönetim, dev operasyon için düğmeye bastı.

Akşam'ın haberine göre; ilk etapta yedek kaleci Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu ile yolların ayrılması beklenirken, sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye de yeni mukavele teklif edilmeyeceği öğrenildi.