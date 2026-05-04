İşte Galatasaray'dan ayrılması muhtemel isimler listesi! 16 futbolcu birden...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalara hız verildi. Sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, 16 futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligin 32. haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu ilan etme şansını tepti.
Cumartesi günü oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçından puanla ayrılması halinde üst üste dördüncü, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde edecek olan sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için gaza bastı.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda yapılacak transferlerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak.
Samsunspor karşısında alınan ağır yenilgiyle şampiyonluk kutlamalarını haftaya bırakan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında köklü bir temizliğe hazırlanıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, takımda baş gösteren mental yorgunluğu en büyük problem olarak gören sarı-kırmızılı yönetim, dev operasyon için düğmeye bastı.
Akşam'ın haberine göre; ilk etapta yedek kaleci Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu ile yolların ayrılması beklenirken, sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye de yeni mukavele teklif edilmeyeceği öğrenildi.
Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Jakobs, İlkay Gündoğan ve Mario Lemina da yol ayrımında. Bu isimler için gelecek teklifler anında değerlendirmeye alınacak.
Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Wilfried Singo için de gelecek tekliflerin ise miktarı belirleyici rol oynayacak.
Ara transferde kadroya katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın satın alma opsiyonlarını kullanmama kararı alan yönetim, Avrupa devlerinin radarındaki Osimhen ve kaptan Uğurcan'ı ise her ne pahasına olursa olsun takımda tutmak istiyor.