Ara transfer döneminde yıldız bir forvet alınmaması nedeniyle hala eleştirilen yönetim ile hafta içinde yolların ayırıldığı teknik direktör Domenico Tedesco arasında o dönemde yaşananların perde arkası ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçeli yöneticiler, Atletico ve Norveçli futbolcu ile anlaşma sağlandıklarını, ancak Tedesco'nun, oyuncu ile Leipzig'de görev yaptığı dönemde sorun yaşadığı için istemediğini, yıldız değil, görev adamı talep ettiğini savundu.