Saran-Tedesco arasında Sörloth-Cherif gerginliği! Fenerbahçe'deki flaş gerçek
6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin seçime gideceğini açıklayan başkan Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek'in görevine son vermişti. Bu gelişmeler öncesinde Saran ve Tedesco'nun devre arasındaki santrfor transferi sebebiyle gerginlik yaşadığı iddia edildi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'da boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco'yu getirmişti.
Sarı-lacivertli kariyerine iyi bir başlangıç yapan İtalyan teknik adam, özellikle sezon bitimine yaklaşılırken yaşanan puan kayıpları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Ligin 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de 40 yaşındaki teknik adamın görevine son verildi.
Ara transfer döneminde yıldız bir forvet alınmaması nedeniyle hala eleştirilen yönetim ile hafta içinde yolların ayırıldığı teknik direktör Domenico Tedesco arasında o dönemde yaşananların perde arkası ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli idareciler o dönemde ilk olarak Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için hem La Liga ekibiyle hem de oyuncu ile masaya oturmuştu.
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçeli yöneticiler, Atletico ve Norveçli futbolcu ile anlaşma sağlandıklarını, ancak Tedesco'nun, oyuncu ile Leipzig'de görev yaptığı dönemde sorun yaşadığı için istemediğini, yıldız değil, görev adamı talep ettiğini savundu.
İtalyan çalıştırıcının kanadından ise sarı-lacivertli yöneticilerin transferin gerçekleşmesi adına çok uğraştığı fakat anlaşmanın olmadığı ifade edildi.
Öte yandan Başkan Sadettin Saran ve yönetimi ile Tedesco arasında yaşanan tek tartışmanın bu olmadığı da ortaya çıktı.
CHERIF TRANSFERİNDE DE GERİLİM YAŞANDI
Başkan Saran ve İtalyan çalıştırıcı, Sidiki Cherif alınmasına taraftarın gösterdiği tepkinin ardından da gerilim yaşadığı bildirildi.
Saran'ın o dönemde Cherif'in gelişime açık bir oyuncu olduğunu savunan Tedesco'ya "Çık Sidiki Cherif'i kim istediği açıkla" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Eski başkan Aziz Yıldırım da önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Bu Cherif'i kim, hangi futbol aklı aldı çok merak ediyorum" diyerek tepkisini ortaya koymuştu.