Galatasaray orta saha transferinde fırsat peşinde!
Galatasaray, orta saha için Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz'i yeniden gündemine aldı. İspanyol yıldızın durumu yakından takip edilirken transfer ihtimali yaz aylarında netleşecek. İşte tüm detaylar...
Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesi orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken gündemine dikkat çeken bir ismi aldı. Sarı-kırmızılıların, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz için şartları zorladığı öğrenildi.
TRANSFER İHTİMALİ MASADA
İspanyol orta saha oyuncusunun geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray'ın bu durumu fırsata çevirmek istediği belirtiliyor. Paris ekibinde rotasyonun önemli parçalarından biri olan Ruiz, son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle daha az süre buldu. Buna rağmen teknik kapasitesi ve oyun kurma becerisiyle Avrupa'nın dikkat çeken orta sahaları arasında yer alıyor.
REKABET ARTIYOR
Fabian Ruiz'e yalnızca Galatasaray değil, Atletico Madrid de ilgi gösteriyor. İspanyol kulübünün uzun süredir oyuncuyu takip ettiği bilinirken, bu durum transferde rekabeti artırıyor.
PSG cephesi ise oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık. Ancak Fransız devinin, tecrübeli orta sahayı düşük bir bedelle bırakmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transferi sonuçlandırabilmesi için güçlü bir teklif sunması gerekecek.
SÜREÇ YAZ AYLARINDA NETLEŞECEK
Galatasaray yönetimi, orta sahada kaliteyi artıracak bir hamle yapmak isterken Fabian Ruiz transferi de bu doğrultuda öne çıkan seçeneklerden biri oldu. Taraflar arasındaki gelişmelerin yaz transfer döneminde hız kazanması bekleniyor.
İŞTE O HABER:
"PSG'den Fabian Ruiz'in satılma ihtimali güç kazanırken, Türkiye seçeneği ciddi şekilde gündemde"