Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başken ekibinden yapılan açıklamada,



"TEŞEKKÜRLER VOLKAN DEMİREL



Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.



Gençlerbirliği Spor Kulübü" ifadelerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM