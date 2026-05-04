Barcelona, yaz transfer dönemi öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken listenin en dikkat çeken isimlerinden biri Victor Osimhen oldu. Teknik direktör Hansi Flick'in raporu doğrultusunda hareket eden Katalan ekibi, yıldız golcüyü kadroya katma ihtimalini masaya yatırdı.
FLICK'İN SİSTEMİNE UYGUN PROFİL
Flick'in oyun planında; hareketli, pres gücü yüksek ve fiziksel olarak güçlü bir "9 numara" öncelik taşıyor. Bu profile en uygun isimlerden biri olarak görülen Osimhen, sürati, birebirdeki etkinliği ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor.
FİNANSAL ENGEL BÜYÜK
Ancak Barcelona'nın önündeki en büyük sorun finansal şartlar. La Liga'nın Finansal Sürdürülebilirlik kuralları çerçevesinde yaklaşık 420 milyon euroluk maaş limitine sahip olan kulübün mevcut giderleri bu sınırı aşmış durumda.
21 MİLYON EURO MAAŞ
Osimhen'in yıllık net maaşının 21 milyon Euro olması, transferi oldukça zorlaştırıyor. Bu seviyede bir maliyetin karşılanabilmesi için Barcelona'nın kadrodan önemli isimlerle yollarını ayırması ya da ciddi bir transfer geliri elde etmesi gerekiyor.
SATIŞ OLMADAN TRANSFER ZOR
Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, özellikle Frenkie de Jong veya Raphinha gibi yüksek maaşlı oyuncuların olası satışları gündeme geliyor. Bu tarz bir ayrılık gerçekleşmeden Osimhen seviyesinde bir transferin yapılmasının zor olduğu belirtiliyor.
ALTERNATİFLER MASADA
Barcelona'nın listesinde Osimhen dışında farklı alternatifler de bulunuyor. Ancak Nijeryalı golcü en uygun adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Barcelona'nın mali dengelerini bozmadan bu transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği büyük merak konusu.
