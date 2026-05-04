Galatasaray'ın Juventus'tan Teun Koopmeiners için teklifi ortaya çıktı!
Galatasaray, Juventus forması giyen Hollandalı orta saha Teun Koopmeiners için teklif hazırlığında. Manchester United'ın da devrede olduğu transferde Galatasaray süreci hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın İtalyan devine sunacağı teklifin tüm detayları...
Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, transfer gündemindeki önemli isimlerden biri olan Teun Koopmeiners için ısrarını sürdürüyor.
SATIŞ LİSTESİNDE
Hollandalı oyuncu Torino ekibine transferinin ardından beklenen etkiyi tam olarak gösteremedi. Yaz transfer oyuncu, kulübü tarafından "satılabilir" isimler arasında değerlendiriliyor.
G.SARAY TEKLİF HAZIRLADI
İtalyan basınından Tutto Juve'nin haberine göre en ciddi taliplerden biri ise Galatasaray. Sarı-kırmızılıların, yıldız orta saha için yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Ancak Juventus cephesi, oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. İtalyan devinin, yapılacak teklifin kulübün yatırımını karşılamasını şart koştuğu öğrenildi. Transferin kaderini ise hem kulüpler arasındaki pazarlıklar hem de oyuncunun kariyer tercihleri belirleyecek.
TRANSFERDE RAKİP MANU
Koopmeiners'e talip olan tek kulüp Galatasaray değil. Manchester United'ın da orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği ve transfer yarışında yer aldığı belirtiliyor.
G.SARAY SÜRECİ HIZLANDIRDI
Galatasaray'ın, Avrupa'daki rakiplerinin önüne geçmek adına süreci hızlandırdığı ve transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor. Koopmeiners dosyası, yaz transfer döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri olmaya aday.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Juventus formasıyla 42 maçta görev alan Hollandalı orta saha, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ancak bu gollerin ayrı bir önemi var. Koopmeiners, söz konusu iki golü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanan maçta kaydederek sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekmişti.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde olan Koopmeiners'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.