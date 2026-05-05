Bir yandan kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir yandan da Türkiye'deki yerli isimleri gözüne kestirmiş durumda.
Yabancı sınırı nedeniyle güçlü yerlileri bünyesine katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç'in yerine bir kaleci bakıyor. 34 yaşındaki eldivenle yolların ayrılması planlanırken, Konyaspor'un 21 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş için nabız yoklanacak. Fotomaç'ın haberine göre, ayrıca savunmaya da bir takviye yapılması bekleniyor.
SIRA KALECİ TRANSFERİNDE
Günay'ın formsuzluğu nedeniyle G.Saray'da hiç planda olmayan bir kaleci operasyonu gündeme geldi. Sezon sonunda Günay ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Uğurcan'ı yedekleyecek gelecek vaad eden bir isim alacak.
Konyaspor'un 1 numarası Deniz Ertaş için temaslarına başlayan Aslan, sözleşmesi bitecek Batuhan'ı da gönderecek.
TRABZONSPOR TALİP OLDU
Çaykur Rizespor'da iyi bir sezon geçiren Mithat Pala, G.Saray'ın nabız yokladığı isimlerin başında geliyor.
Rizespor'a oyuncunun durumunu soran sarı-kırmızılılar, sezon sonunda resmi teklifte bulunacak. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Mithat, genellikle sağ bekte forma giyiyor.
Ancak sol bek ve orta sahada da kendi mevkisi gibi görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcuyla Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği öğrenildi. İki takım Nhaga'da olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya gelecek.
'BÜYÜK TAKIMA GİTMEK İSTERİM'
Mithat Pala geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Mithat, "Tabii büyük takımlara gitmek isterim.
Çaykur Rizespor'u Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde hedefim tabii ki büyük takımlara gitmek" dedi.
BERTUĞ DA LİSTEDE
Mauro İcardi'nin sezon sonundaki ayrılığını da düşünen G.Saray yönetimi, Victor Osimhen'in ardına bir isim daha almak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in 23 yaşındaki forveti Bertuğ Yıldırım için de girişimlerde bulunacak.
Sezon başında Rennes'den 2.2 milyon euro'ya alınan Bertuğ bu sezon 18 maçta 7 gol ve 1 kaydetmişti.