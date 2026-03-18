UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş heyecanında Galatasaray, Liverpool deplasmanına çıkıyor. İlk maçı RAMS Park'ta 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield'da avantajını koruyarak çeyrek final biletini kapmanın peşinde. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, bu sezon Liverpool'a karşı oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak dikkat çeken bir seri yakaladı. İngiltere deplasmanında da aynı başarıyı sürdürmek isteyen Galatasaray, Avrupa'da tarihi bir adım atmayı hedefliyor. Dev mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz…
LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Ekitike, Wirtz
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Singo, Boey, Lemina.
LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool-Galatasaray maçı saat 23.00'te başladı.
LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanan Liverpool-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ
Liverpool - Galatasaray maçını, sakatlık yaşayan Szymon Marciniak yerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetiyor.