UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, 18 Mart Çarşamba Liverpool deplasmanına konuk olacak. Anfield Road'da oynanacak mücadelenini hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak.
MARCINIAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TÜRK TAKIMALARI
Twente 1-0 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Molde
Türkiye 3-2 Rusya
Galatasaray 0-1 PSG
İzlanda 2-1 Türkiye
Türkiye 0-3 İzlanda
Hırvatistan 1-1 Türkiye
Galatasaray 0-2 Atletico Madrid
Liverpool 1-0 Beşiktaş
Türkiye U21 2-1 Macaristan U21