Liverpool-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, 18 Mart Çarşamba Liverpool deplasmanına konuk olacak. Anfield Road'da oynanacak mücadelenini hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak.

MARCINIAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TÜRK TAKIMALARI

Twente 1-0 Beşiktaş

Galatasaray 2-1 Molde

Türkiye 3-2 Rusya

Galatasaray 0-1 PSG

İzlanda 2-1 Türkiye

Türkiye 0-3 İzlanda

Hırvatistan 1-1 Türkiye

Galatasaray 0-2 Atletico Madrid

Liverpool 1-0 Beşiktaş

Türkiye U21 2-1 Macaristan U21