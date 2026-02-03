Galatasaray transferi bitirdi! İşte Renato Nhaga'nın sözleşme detayları
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Portekiz basını, sarı kırmızılı ekibin genç oyuncuyla sözleşme detaylarını duyurdu... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da bir son dakika gelişmesi daha yaşanıyor.
Cimbom, ilk olarak Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı.
İkinci transferini de kanat bölgesine yapan Aslan, Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı renklerine bağladı. G.Saray, Lang'de olduğu gibi Asprilla'yı da sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Bu imzaların akabinde Galatasaray, 6 Şubat Cuma günü sona erecek olan ara transfer dönemindeki 3. ismi renklerine kattı.
Listesindeki futbolcularla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı ekip orta saha transferinde aradığı ismi Portekiz'de buldu.
Galatasaray, Casa Pia forması giyen Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile her konuda anlaşma sağladı.
PORTEKİZ BASININI DUYURDU
Cimbom'un Nhaga transferi ile ilgili detayları Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola duyurdu.
Haberde, Galatasaray'ın Portekiz temsilcisi Casa Pia'dan Renato Nhaga'nın transferi konusunda kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.
A Bola'nın haberinde ayrıca, sarı kırmızılı ekibin Nhaga'nın bonservisi için 7 milyon euro ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.
Casa Pia'nın Nhaga'nın sonraki satışından %10 pay alacağı bilgisi de haberde paylaşıldı.
Casa Pia Atlético Clube formasıyla bu sezon 21 maçta görev yapan Renato Nhaga rakip fileleri 2 kez havalandırırken 1 de asist yaptı.