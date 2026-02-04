Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında bu akşam Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor. A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında ise Alanyaspor'a konuk olacak.

ASPRİLLA İLK 11'E



Teknik Direktör Okan Buruk, bu akşam oynanacak kupadaki İstanbulspor maçında yeni transferlerden Yaser Asprilla'yı ilk 11'de düşünüyor. Ligdeki Kayserispor maçında son bölümlerde oyuna giren Kolombiyalı yıldız, performansıyla beğeni toplamıştı. Noa Lang'ın durumu ise Ç.Rize maçı düşünülerek maç saatinde netleşecek.

İŞTE G.SARAY-İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, İlkay, Barış Alper, Aspirilla, Lang(Ahmed), Icardi



İstanbulspor: İsa, Duhaney, Duhan, Emrecan, Yusuf, Loshaj, Vorobjavas, Ömer Faruk, Sambissa, Mamadou, Krstovski