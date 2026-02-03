Orta saha transferini 5 Şubat'a kadar bitirmek zorunda olan Galatasaray, son kozlarını oynamaya başladı. Pape Gueye'yi yüksek maliyetinden dolayı listeden çıkaran sarı-kırmızılılar, kiralama formülüyle Arthur Vermeeren'e yoğunlaştı. Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Belçikalı 6 numara için bir kez daha hamle yapıldı. Vermeeren, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır durumda. GEÇİCİ ÇÖZÜM HAMLESİ Hem Leipzig hem de Marsilya'yı ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu orta sahadaki geçici çözüm olarak görüyor Sabah'ın haberine göre, piyasa değeri 28 milyon Euro olan oyuncu için Aslan kiralama artı opsiyon teklifini sundu. Arthur Vermeeren'in kiralık sözleşmesine Noa Lang ve Asprilla'ya koyulan zorunlu olmayan satın alma opsiyonu düşünülüyor. Belçika A Milli Takımı'na kadar yükselen 2005 doğumlu Vermeeren, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Antwerp'ten Atletico Madrid'e 2024 Ocak ayında 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Leipzig ise oyuncuyu önce 3 milyon Euro'ya kiraladı, ardından 20 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.