Galatasaray'da son çare Vermeeren!

Transfer dönemi bitmeden kadroya mutlaka bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, son olarak gündemine Marsilya'nın Belçikalı genç yıldızı Arthur Vermeeren'i almıştı. Sarı-kırmızılıların transfer formülü ortaya çıktı. İşte detaylar...