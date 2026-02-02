Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u evinde 4-0 mağlup etti.
Mauro Icardi'nin kontrat talebi Fluminense'yi masadan kaldırdı!
Son dakika GS Haberleri: Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Mauro Icardi'nin kontrat için talep ettiği ücret el yakıyor. Arjantinli golcünün kulüpten istediği kontrat, Brezilya ekibini masadan kaldırdı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılıların gollerini Opoku (KK), Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Mauro Icardi kaydetti.
Arjantinli golcü, maçın 4. golünü penaltıdan atarak Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'daki "en golcü yabancı oyuncu" unvanını egale etti.