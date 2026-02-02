LEVENT TÜZEMEN- GOL DOKTORU OSIMHEN
Galatasaray'ın son divan kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek'i çok fazla para harcıyor diye eleştirenler, Osimhen'in Kayseri maçındaki oyununu gördüklerinde zevkten dört köşe olduklarını düşünüyorum. İyi ki Osimhen alınmış. Nijeryalı yıldızı izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. Ne yapıyor Osimhen? Gol atıyor gol attırıyor, sahanın her yerine basıyor, rakibe pres yapıyor, rakibi baskılıyor, rakibin hatasını kovalıyor. Pozisyonlarda vazgeçmiyor, ısrarla koşuya devam edip rakipten top çalıyor. Victor Osimhen, Galatasaray adına çok büyük bir silah.