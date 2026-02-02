Ama Başkan Dursun Özbek'in ve Okan Buruk'un İcardi'den vazgeçeceğini düşünmüyorum. İcardi gibi bir marka golcü ile yolları ayırmak çılgınlık olur. Lang'ın yerine oyunun son bölümünde giren Yaser Asprilla (sağ kanat) da çok iyi bir oyuncu. Az süre içinde hücuma katkı verdi. Şu bir gerçek ki, iyi oyuncunun uyum problemi olmuyor. Dün bunu Lang'da da Asprilla'da da gördük. Galatasaray formasını sırtına geçirdiler ve takır takır oynadılar. Galatasaray, iki faydalı kanat oyuncusu transfer etmiş. Maçın uzatma anlarında VAR uyarısı ile Galatasaray bir penaltı daha kazandı. Penaltıyı kullanan İcardi farkı getirdi; RAMS Park'ı bayram yerine çevirdi. Sonuç olarak Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ligde de emin adımlarla şampiyonluğa doğru yürüyor.