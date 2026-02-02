Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferi sonrası bir takviye daha yapmak istemiş ve N'Golo Kante'yi listesine almıştı. Ancak, Al Ittihad'ın Kante'yi devre arasında bırakmak istememesi sebebiyle transfer süreci uzamıştı.
N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi transfer etti. Gelişmeyi Arabistan'ın önde gelen gazetelerinden Ariyadhiah duyurdu. İşte detaylar...
Kante'nin Al Ittihad'a takımdan ayrılmak istediğini bilridmesine rağmen Suudi Arabistan ekibi ayrılığa onay vermek istemedi.
Hatta, Al Ittihad, Kante'ye sözleşme uzatma teklifi dahi götürdü ama Fransız oyuncu bu teklifi düşünmeden geri çevirdi.