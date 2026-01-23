Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılıların divan kurulunda açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE O SÖZLER:

"Gündemimizde Sportif AŞ'nin Haziran - Kasım dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş altı aylık finansal durumuna ilişkin bilgilendirme yer alıyor. Söz konusu altı aylık dönemi 1 Milyar 374 Milyon TL net kar ile kapatmış bulunuyoruz."

"Bu kara ulaşırken tesis ve benzeri yatırımlardan hiç ödün vermedik. Tesislerimiz için yaklaşık 60 milyon dolar'lık yatırımı bu dönemde yaptık. Rakiplerimizle kıyaslandığında başarının boyutunu çok net ortaya koymaktır. Esas hedefimiz, sürdürebilir bir performansla bunu devam ettirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Geçtiğimiz divan toplantısında, "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir yandan saldırılar devam ediyor." demiştim. Bugün bunları konuşmak ve bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum.

ÖZBEK: OKAN BURUK'A İNANCIMIZ TAMDIR

"Değerli arkadaşlar, yönetici arkadaşlarımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi 3.5 yıldır sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde futbolda 3 kez şampiyon olduk. Lig tarihine geçen birçok rekor kırdık. Bu sene de takıma ve Okan Buruk'a inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz."

"ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

"Futbol takımımızı Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nin rekabet seviyesine getirmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Sezon başında bize inanmayanlar vardı. Biz Galatasaray'ın gücüne inandık. Bu inançla takıma doğrudan katkı veren çok önemli transferler yaptık."

"Başarı sadece futbolda değil, diğer branşlarda da önemli adımlar attık ve bunları kararlı adımlarla sürdürüyoruz."

"KEMERBURGAZ'DAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

"Tesisleşme, göreve geldiğimizden bu yana olmazsa olmaz hedeflerimizden birisiydi. Kemerburgaz'da herkesin gıpta ile baktığı bir tesis inşa ettik. Şimdi sıra altyapıya geldi. Bunun için de çalışmalarımıza başladık ve kararlılıkla sürdürüyoruz."

ASLANTEPE TESİSLERİ HAKKINDA...

"Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz Aslantepe'deki tesislerimizin temelini atmak için gün sayıyoruz. İnşallah hep birlikte gururla temeli atacağız."