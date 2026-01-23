CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Semih Kılıçsoy'dan flaş Beşiktaş itirafı! Semih Kılıçsoy'dan flaş Beşiktaş itirafı! 12:43
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:25
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri! 12:21
Okan Buruk'tan rotasyon kararı! Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 11:21
Benfica taraftarlarından şok Rafa Silva tepkisi! Benfica taraftarlarından şok Rafa Silva tepkisi! 10:46
Christ Inao Oulai cephesinden transfer açıklaması! Christ Inao Oulai cephesinden transfer açıklaması! 10:04
Daha Eski
İngiliz medyasından F.Bahçe-Aston Villa maçı sonrası çarpıcı yorum! İngiliz medyasından F.Bahçe-Aston Villa maçı sonrası çarpıcı yorum! 09:46
Ömer Üründül'den F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri! Ömer Üründül'den F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri! 09:19
G.Saray, F. Karagümrük deplasmanında! G.Saray, F. Karagümrük deplasmanında! 09:08
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra... G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra... 09:03
"UEFA'nın bu durumu düzeltmesi gerekiyor!" "UEFA'nın bu durumu düzeltmesi gerekiyor!" 08:33
Noa Lang G.Saray için İstanbul'da! Noa Lang G.Saray için İstanbul'da! 02:07
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri!
Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ocak
Metabolizma neden zamanla yavaşlar?