Luciano Spalletti: Galatasaray gibi bir rakibe karşı mücadele etmek her zaman özeldir

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında Juventus, Benfica'yı 2-0 mağlup etti ve play-off yolunda 3 puanı hanesine yazdırdı. İtalyan ekibinin temsilcimiz Galatasaray ile play-off turunda eşleşme ihtimali bulunuyor.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray ile olası bir eşleşmeye dair konuştu. TRT Spor'a konuşan Spalletti, "Türkiye, futbol tutkusu çok yüksek bir ülke. İstanbul'da böyle bir atmosferde oynamak güzel bir deneyim olur. Galatasaray gibi zorlu bir rakibe karşı mücadele etmek her zaman özeldir. Play-off aşamasında her rakip güçlüdür ancak Türkiye futbola tutkuyla bağlı bir ülke." İfadelerine yer verdi.

İŞTE SPALLETTI'NİN AÇIKLAMALARI